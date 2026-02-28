¿José Antonio Neme o Rafael Araneda? Karen Doggenweiler contesta con quién prefiere animar

28 feb. 2026 - 22:47 hrs.

El último capítulo de Only Viña contó con la participación de los animadores del Festival de Viña 2026, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes compartieron con los conductores José Antonio Neme y Tonka Tomicic, además de los panelistas Raquel Argandoña, Mauricio Correa y Jorge Alís.

Al inicio del programa Karen debió enfrentar una importante pregunta sobre sus duplas televisivas, considerando que estaba junto a Araneda y Neme, con quien conduce Mucho Gusto.

Fue Tonka quien le preguntó a cuál de los dos prefería, y Karen no titubeó con su respuesta.

"Yo elijo a Jose para la mañana y a Rafa para la noche", aseguró.

Los artistas que se presentaron en Viña

El Festival comenzó el pasado domingo 22 de febrero con Gloria Estefan, Stefran Kramer y Matteo Bocelli, mientras que el lunes los británicos de Pet Shop Boys cautivaron al Monstruo para dar paso al humor de Rodrigo Villegas y cerrar la noche con Bomba Estéreo.

El martes el romanticismo de Jesse & Joy se tomó la Quinta Vergara y Esteban Düch logró sacar carcajadas en el público que esperaba impaciente a Nmixx.

Para el día siguiente Juanes convirtió el Festival en un Karaoke y Asskha Sumathra hizo historia convirtiéndose en la primera transformista en presentarse en el Festival. La noche terminó con todos bailando al ritmo de Ke Personajes.

Mon Laferte el jueves estremeció la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Platino, mientras que la humorista Piare con Pe debutó con éxito y Yandel cantó sus mayores éxitos junto a una sinfónica.

Todo cerró el pasado viernes con una noche urbana que abrió el argentino Paulo Londra, dando paso al humor de Pastor Rocha. Posteriormente Pablo Chill-E prendió al Monstruo, al igual que Milo J.