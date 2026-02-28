"Ha estado llorando": Revelan el regalo que emocionó hasta las lágrimas a Rafael Araneda tras Viña 2026

28 feb. 2026 - 23:50 hrs.

En el último capítulo de Only Viña estuvieron presentes los animadores del Festival, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes vivieron un emotivo momento.

Todo comenzó cuando Karen reveló un obsequio que recibió su compañero en la animación festivalera. "El Rafa vino súper emocionado porque acaba de recibir un regalo súper bonito, por los diez años de su conducción en el Festival".

"Sus niñitas le armaron un álbum tan bonito, y este gallo ha estado llorando todo este rato", aseguró.

Tras la revelación de Karen, Araneda confirmó todo y aclaró que ha sido un llanto "con hipo".

El animador contó que su emoción no es "por el Festival, sino que por las personas que convocaron (en el regalo) y cada una de esas personas escribió una carta que está en este libro. Hay fotos..."

"Hoy día me encerraron en la pieza, me dijeron te tenemos un regalo, llegó la Marcela", contó.

El emocionante momento con Karen

Posteriormente en pantalla mostraron el álbum, el cual tiene la dedicatoria "para ti de los tuyos, te amamos".

En ese momento, Karen leyó en vivo la carta que le escribió, en la cual destaca el honor de haber trabajado en Viña con él.

Rafael Araneda se emocionó visiblemente, pero sólo era el principio. Después su pareja festivalera leyó la carta de su esposa Marcela Vacarezza. Fue ahí cuando rompió en llanto.

"Toca todas la fibras, las buenas, las malas, las emotivas, porque en fondo la Marcela describe en pocas palabras una vida, y una vida donde lo más importante para mí es mi escenario, que es mi casa. Esto se va, esto pasa, pero uno llega a la casa... Tienes a tu mujer, tienes a tus niños ¿Qué más? Y eso es lo que hoy día me quebró", expresó.

"Cuando me entregaron esto... Yo me di un abrazo con ellos (sus hijos), todos lloramos y yo les digo 'no puedo hablar más'. Olvídate la carta de Vicente, de la Martina, cada uno en su estilo y en su fondo. Es una satisfacción de tener niños tan lindos", expresó.

