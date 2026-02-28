Sigue en vivo Only Viña: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda cuentan todos los detalles tras el Festival

28 feb. 2026 - 22:26 hrs.

Sigue en vivo el último capítulo de Only Viña, en el cual se conocerán todos los detalles del Festival de Viña del Mar 2026.

Para esto se tendrá como invitados especiales a los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes comentarán cómo vivieron las seis noches de risa y música en la Quinta Vergara.

Como en todos los capítulos anteriores, la conducción estará a cargo de José Antonio Neme y Tonka Tomicic, y contará con la presencia de los panelistas Raquel Argandoña, Mauricio Correa y Jorge Alís.

En el programa también se hará un repaso de lo que fue el certamen, recordando los mejores momentos.

Los artistas que se presentaron en Viña

El Festival comenzó el pasado domingo 22 de febrero con Gloria Estefan, Stefran Kramer y Matteo Bocelli, mientras que el lunes los británicos de Pet Shop Boys cautivaron al Monstruo para dar paso al humor de Rodrigo Villegas y cerrar la noche con Bomba Estéreo.

El martes el romanticismo de Jesse & Joy se tomó la Quinta Vergara y Esteban Düch logró sacar carcajadas en el público que esperaba impaciente a Nmixx.

Para el día siguiente Juanes convirtió el Festival en un Karaoke y Asskha Sumatra hizo historia convirtiéndose en la primera transformista en presentarse en el Festival. La noche terminó con todos bailando al ritmo de Ke Personajes.

Mon Laferte el jueves estremeció la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Platino, mientras que la humorista Piare con Pe debutó con éxito y Yandel cantó sus mayores éxitos junto a una sinfónica.

Todo cerró el pasado viernes con una noche urbana que abrió el argentino Paulo Londra, dando paso al humor de Pastor Rocha. Posteriormente Pablo Chill-E prendió al Monstruo, al igual que Milo J.

