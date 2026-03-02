Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Video muestra caída de aviones militares estadounidenses derribados en Kuwait

  • Por Sebastián Paillafil

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron durante la jornada de este lunes en Kuwait, en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó que tres cazas F-15 involucrados en el incidente fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes.

Lo más visto de Mucho Gusto

Asimismo, detallaron que los seis tripulantes de las aeronaves se eyectaron sanos y salvos, y se encuentran estables.

Mega

 

Videos de aviones estrellados en Kuwait 

Imágenes que circulan en redes sociales, y que fueron revisadas esta mañana en Mucho Gusto, muestran el momento en que uno de los aviones afectado por "fuego amigo" cae envuelto en llamas.

Ir a la siguiente nota

Otro de los registros capta el instante en que uno de los pilotos va en paracaídas tras salir eyectado.

Todo sobre Mucho gusto

Leer más de

Minuto a minuto