Video muestra caída de aviones militares estadounidenses derribados en Kuwait

02 mar. 2026 - 10:04 hrs.

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron durante la jornada de este lunes en Kuwait, en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó que tres cazas F-15 involucrados en el incidente fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes.

Asimismo, detallaron que los seis tripulantes de las aeronaves se eyectaron sanos y salvos, y se encuentran estables.

Mega

Videos de aviones estrellados en Kuwait

Imágenes que circulan en redes sociales, y que fueron revisadas esta mañana en Mucho Gusto, muestran el momento en que uno de los aviones afectado por "fuego amigo" cae envuelto en llamas.

Otro de los registros capta el instante en que uno de los pilotos va en paracaídas tras salir eyectado.

Todo sobre Mucho gusto