"Es una guerra por elección, de agresión": Ignacio Walker analiza conflicto entre EEUU, Israel e Irán

02 mar. 2026 - 10:50 hrs.

En Mucho Gusto conversamos con Ignacio Walker, excanciller del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, quien calificó el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán como "una guerra por elección, de agresión".

Walker explicó que existen dos tipos de guerra: por necesidad defensiva frente a un ataque externo y por elección, asegurando que el enfrentamiento armado en Medio Oriente recae sobre el último concepto.

Excanciller analiza ofensiva contra Irán

"No hubo un ataque armado de Irán sobre Estados Unidos e Israel, esto fue un ataque preventivo, frente al enriquecimiento de uranio y la posibilidad de tener una bomba nuclear", apuntó, asegurando que esa fue la elección del gobierno estadounidense.

Mega

Afirmó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está mirando con impotencia, puesto que el escenario es muy distinto al de la guerra del Golfo en los 90 en el ataque de Irak a Kuwait.

"Hoy día tenemos una guerra de elección; hay 6 bases militares atacadas en las últimas 48 horas, 7-8 países atacados por Irán con misiles y drones. La gran incógnita es qué pasa con el tema nuclear, que fue la razón para ingresar. Acuérdense de que Trump en junio dijo: 'Ha sido completamente destruida la capacidad nuclear' (de Irán), y no era cierto", concluyó.

