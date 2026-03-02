Akemi Nakamura perderá la paciencia y enfrentará cara a cara a Luis Mateucci en el capítulo 84 de El Internado

02 mar. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 84 de El Internado, Luis Mateucci se mostrará completamente furioso contra Akemi Nakamura y tendrán fuerte discusión.

"Si piensa que me va a dañar el corazón a mí, no, es una cara de ra... loco, hasta cuándo voy a permitir que me utilicen por un voto, encima, un voto que jamás me dio", expresará el argentino.

La modelo perderá la paciencia con las indirectas de su expareja y saldrá muy enojada a exigirle que le diga las cosas a la cara.

El Internado

Kari Belén y Camila Nash se declararán la guerra

Por otro lado, Kari Belén enfrentará a Camila Nash por seguir con la discusión que tuvieron en la Asamblea del Fuego: "¿Seguimos? No tengo problema. Me estás tirando palos ¿Qué crees que no tengo personalidad para responderte? No necesito hablar como mexicana para llamar la atención, así que por favor cálmate".

Otro de los momentos que llamará la atención será cuando Agustina Pontoriero explote contra Milo González y la acusará de hacerle la vida imposible.