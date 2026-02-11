¿Quién es Kari Belén? La nueva participante de El Internado que podría romper varios corazones

11 feb. 2026 - 10:10 hrs.

En el avance del capítulo 76 de El Internado pudimos ver que una nueva participante se integrará a la casona y podría remover varias cosas.

Se trata de Karina Jerez, más conocida como Kari Belén, quien ingresó al encierró sobre un caballo y con una vestimenta muy particular.

Varios se darán cuenta que la nueva incorporación es de todo el gusto de Adrián Pedraja y se lo harán saber, pero ella también dejará muy claro no es segunda opción para nadie.

Conoce datos sobre Kari Belén

La carrera de Kari Belén alcanzó la fama cuando fue parte de un reality en Chile, donde de caracterizó por su personalidad firme y liderazgo inmediato.

Otro dato que se conoce de la influencer es que fue pareja, durante varios años, de Gonzalo Jara, conocido futbolista de la "Genaración Dorada" de la Selección Chilena.

Instagram

Según su cuenta de Instagram, también se dedica a la decoración tiene una cuenta dedicada a la creación de "paneles decorativos tipo madera ideal para renovar tus espacios y darle ese toque único que merecen".

Otro de los contenidos que realiza Kari Belén en redes sociales es sobre viajes y cada cierto tiempo comparte fotos de sus travesías por el mundo.