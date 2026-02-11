"No seas cara de ra...": Otakin intervino para frenar fuerte discusión entre Tom Brusse y Camila Nash
En el capítulo 75 de El Internado, Fabio perdió un desafío en la fiesta guachaca y eligió a Camila Nash para cumplir la penitencia.
Los participantes tuvieron que derretir un hielo solo con sus labios, situación que se prestó para que se terminaran besando.
Tras lo anterior, Tom Brusse se unió al festejo y le pidió una explicación a su novia, quien le comentó que solo cumplieron con el reto impuesto.
El enojo de Tom Brusse
Sin embargo, luego Tom Brusse empezó a escuchar distintas versiones de la penitencia y encaró a Camila Nash: "Todos me dijeron que fue una vergüenza, hasta Mateucci, todos ¿Fernando, Efrén, me quieren joder? El juego es el hielo y se acaba, no con lengua. Yo no quiero saber nada más de ti, conmigo te portas bien, yo no quiero una mujer que de vergüenza, en un reality hay límites".
Otakin escuchó que la conversación estaba subiendo de intensidad y decidió involucrarse: "Tom, no hizo nada, fue un carrete, yo te diría, basta, no te pongas violento".
Finalmente, la creadora de contenido insistió en que todo había sido un juego y parte de la actividad, mientras que el capitán del equipo verde perdió la paciencia: "Vergüenza que tú te hayas acostado con una mina sin estar esposado, no seas cara de ra... es buena onda".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
¡Se encerraron en el baño! Así fue la apasionada reconciliación de Tom Brusse y Camila Nash
-
¡Grandes exponentes! Otakin y Camila Nash fueron coronados como los reyes guachacas de El Internado
-
"Quedé ganosa": Berta Lasala eligió besar a Furia para cumplir con un reto guachaca
-
Escogieron a Otakin y a Adrián: Furia y Agustina recrearon icónica y candente escena de película
-
"Sé que se va a acabar": Camila Nash le aclaró a Tom Brusse el futuro de su relación
-
Agustina Pontoriero encaró a Blu Dumay por masajes a Fabio Agostini: "Cuando yo no esté, no te hagas la..."