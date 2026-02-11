¿Adrián Pedraja interesado? Una nueva integrante llegará a remover las cosas en el capítulo 75 de El Internado

11 feb. 2026 - 00:36 hrs.

En el avance del capítulo 76 de El Internado, Fernando Godoy llegará a la casona para realizar una actividad muy entretenida.

El actor les leerá a los participantes titulares de notas que se han realizado en distintos medios sobre ellos y su participación en el reality.

De pronto, el animador dirá que una nueva participante llegará a remover todo, justo cuando las compuertas de la casa se abrirán e ingresará Kari Belén.

Algunos participantes se mostrarán interesados en Kari Belén

Kari Belén ingresará montando un caballo y saludará a los participantes uno por uno, pero al parecer, Adrián Pedraja se mostrará bastante interesado.

El Internado

Fabio Agostini les contará a algunos de sus compañeros lo que dijo el actor cuando vio a la nueva incorporación: "¿Viste a Adrián? Se le quedó mirando y dijo 'la madre que la pa...'".

Posteriormente, todos les dirán a la influencer que es del gusto del español pero ella dejará bien en claro que no es segunda opción.