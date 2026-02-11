¡Se encerraron en el baño! Así fue la apasionada reconciliación de Tom Brusse y Camila Nash

11 feb. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 75 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron una fuerte discusión, pero luego de conversar protagonizaron una fogosa reconciliación.

Recordemos que el marroquí explotó de ira cuando se enteró que la influencer había tenido que cumplir un reto con Fabio Agostini, donde tenían que derretir un hielo solo con sus labios.

El DJ no estaba presente en la escena pues estaba practicando arpa y aseguró que sus compañeros le dijeron que hubo mucho más que solo cumplir con el desafío.

Camila Nash y Tom Brusse hicieron las pases

Tras lo anterior, ambos conversaron las cosas y dicieron dormir juntos, sin embargo, el fuego los invadió y decidieron irse al baño para tener relaciones sexuales.

Camila Nash fue la primera en ingresar al cubículo y Tom Brusse la siguió, para tener un fogoso encuentro.

Justo en ese momento, Otakin entró a la casona y descubrió todo, para luego iir a contarle rápidamente a Furia.