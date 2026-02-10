Agustina Pontoriero encaró a Blu Dumay por masajes a Fabio Agostini: "Cuando yo no esté, no te hagas la..."
En el capítulo 74 de El Internado, Agustina Pontoriero vio a Blu Dumay haciéndole masajes a Fabio Agostini y se enfureció.
El español notó que su compañera estaba muy enojada por la situación y le pidió que bajara la intensidad, pero ella hizo todo lo contrario y arremetió contra la hija de María Alberó: "Aunque el piso esté parejo, hay niveles, cuando yo no esté no te hagas la zorr... dilo de frente".
Lógicamente, la ingeniera comercial se defendió ante los cuestionamientos: "Zorr... no soy ¿Me dijiste 'Blu, sabes que me molesta esto'?".
Agustina Pontoriero arremetió duramente contra Blu Dumay
Agustina Pontoriero no aceptó las palabras de su compañera y siguió atacándola: "¿Vos me dijiste que te gusta? Bueno, deja de calentar la... Me la querías meter hoy, bueno, todo por delante".
Blu Dumay no entendía a qué se refería la argentina y ella le aseguró que quería nominarla, situación que negó rotundamente.
"A ti jamás, mira todos los videos y te vas a arrepentir, jamás fuiste una de las opciones", expresó la influencer.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Más Mejores Momentos
-
"No te metas conmigo, mier...": Laura Bozzo estalló contra Luis Mateucci y provocó tenso momento
-
"Hernano, despabílate": Fabio Agostini cuestionó duramente el poco compromiso de Tom Brusse con su equipo
-
"Te reviento": Así fue la pelea entre Luis Mateucci y Tom Brusse que casi se sale de control
-
Laura Bozzo estalló contra Fernando Solabarrieta por defender a Arenita: "No te metas conmigo"
-
Adrián Pedraja y Arenita evalúan inesperada estrategia contra a Efrén Reyero, Tom Brusse y Camila Nash
-
"Lo hemos hecho por...": Efrén Reyero le pidió disculpas a Adrián Pedraja por provocar salida de Milo González