Agustina Pontoriero encaró a Blu Dumay por masajes a Fabio Agostini: "Cuando yo no esté, no te hagas la..."

10 feb. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 74 de El Internado, Agustina Pontoriero vio a Blu Dumay haciéndole masajes a Fabio Agostini y se enfureció.

El español notó que su compañera estaba muy enojada por la situación y le pidió que bajara la intensidad, pero ella hizo todo lo contrario y arremetió contra la hija de María Alberó: "Aunque el piso esté parejo, hay niveles, cuando yo no esté no te hagas la zorr... dilo de frente".

Lógicamente, la ingeniera comercial se defendió ante los cuestionamientos: "Zorr... no soy ¿Me dijiste 'Blu, sabes que me molesta esto'?".

El Internado

Agustina Pontoriero arremetió duramente contra Blu Dumay

Agustina Pontoriero no aceptó las palabras de su compañera y siguió atacándola: "¿Vos me dijiste que te gusta? Bueno, deja de calentar la... Me la querías meter hoy, bueno, todo por delante".

Blu Dumay no entendía a qué se refería la argentina y ella le aseguró que quería nominarla, situación que negó rotundamente.

"A ti jamás, mira todos los videos y te vas a arrepentir, jamás fuiste una de las opciones", expresó la influencer.