"Hernano, despabílate": Fabio Agostini cuestionó duramente el poco compromiso de Tom Brusse con su equipo

10 feb. 2026 - 00:26 hrs.

En el capítulo 74 de El Internado, Tom Brusse se tomó muy mal la nominación de Blu Dumay, pero los demás participantes del equipo rojo la avalaron.

Fabio Agostini defendió a Fernando Solabarrieta por esforzarse al máximo y cuestionó a Tom Brusse por no participar: "Si fuese tú, aunque esté jodido de un hombro, voy con una mano nada más".

El marroquí no asumió su responsabilidad e incluso, se excusó: "Yo tengo una vida afuera, primero mi hombro, mi salud, cuando los médicos me digan que puedo, lo haré".

El Internado

La discusión entre Fabio Agostini y Tom Brusse

La conversación empezó a subir de tono y ambos empezaron a gritar, Tom Brusse defendiendo su punto, mientras que Fabio Agostini le exigía compromiso con su equipo.

El español comenzó a perder la paciencia con su compañero y le aseguró que si él hubiese sido el capitán, también lo habría amenazado.

"Hermano, despabílate, la cocina bien, pero en lo físico te cag... cag...", expresó finalmente el nuevo participante.