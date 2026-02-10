"Hernano, despabílate": Fabio Agostini cuestionó duramente el poco compromiso de Tom Brusse con su equipo
En el capítulo 74 de El Internado, Tom Brusse se tomó muy mal la nominación de Blu Dumay, pero los demás participantes del equipo rojo la avalaron.
Fabio Agostini defendió a Fernando Solabarrieta por esforzarse al máximo y cuestionó a Tom Brusse por no participar: "Si fuese tú, aunque esté jodido de un hombro, voy con una mano nada más".
El marroquí no asumió su responsabilidad e incluso, se excusó: "Yo tengo una vida afuera, primero mi hombro, mi salud, cuando los médicos me digan que puedo, lo haré".
La discusión entre Fabio Agostini y Tom Brusse
La conversación empezó a subir de tono y ambos empezaron a gritar, Tom Brusse defendiendo su punto, mientras que Fabio Agostini le exigía compromiso con su equipo.Ir a la siguiente nota
El español comenzó a perder la paciencia con su compañero y le aseguró que si él hubiese sido el capitán, también lo habría amenazado.
"Hermano, despabílate, la cocina bien, pero en lo físico te cag... cag...", expresó finalmente el nuevo participante.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
