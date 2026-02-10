"Te reviento": Así fue la pelea entre Luis Mateucci y Tom Brusse que casi se sale de control
En el capítulo 74 de El Internado, Fabio Agostini cuestionó a Tom Brusse por no participar en la prueba de por equipos que los rojos perdieron por paliza.
Mientras el marroquí explicaba que la producción tenía conocimiento de su lesión, Luis Mateucci se involucró: "Cuando le conviene le duele el hombro Va Fernando, 60 años, Agustina se esfuerza, fue Blu, puras minas se esfuerzan, andá vos, no seas tan cag... ".
En ese momento, ambos empezaron a hablar sobre la lucha libre, donde se enfrentaron y el DJ acusó a su compañero de dañarle aún más el hombre.
La fuerte pelea entre Tom Brusse y Luis Mateucci
El descargo de Luis Mateucci no cesó y siguió acusando a Tom Brusse: "A las puras mujeres les contestas, les gritas, cierras la puerta, tiras la cosas, a la Camila le tiras la olla ¿Por qué no lo haces con los hombres?".
"Por que si lo hago contigo, te mando a tomar por cu... Yo te reviendo la cara", respondió el marroquí, desatando la profunda ira de su compañero.
Poco a poco, empezaron a acercarse llegando casi al punto de llegar a los golpes y varios de los participantes frenaron la situación.
