Adrián Pedraja y Arenita evalúan inesperada estrategia contra a Efrén Reyero, Tom Brusse y Camila Nash

08 feb. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 73 de El Internado, Adrián Pedraja conversó con Arenita sobre la estrategia que realizarán ahora que no está Milo González.

"Se me está acercando mucho Mateucci, realmente yo creo que tengo el poder, porque va a querer reventar a Efrén y a Tom también, tengo el poder", expresó el actor.

Natalia Rodríguez lo escuchó atentamente y barajó algunas posibilidades, justo cuando él le planteó otra salida: "O unirme al equipo de Furia e ir todos por Efrén. Lo que pasa es que no fío mucho de esa gente".

El Internado

¿AdriánPedraja y Arenita se cambiarán de bando?

Posteriormente, Arenita le contó a su amigo que Luis Mateucci también se acercó a conversar con ella y le dijo que condenaba la traición de Efrén Reyero, Tom Brusse y Camila Nash: "Tiene razón en lo que me diga, pero no confío en él, imagínate le decimos 'ya, vamos contigo en esta votación' y le cuentan a Camila y Camila le cuenta a ellos y nos hacen mier... Yo creo que todavía tienes que tantear mejor el terreno".

"Yo creo que hoy, máximo mañana, tengo que tomar una decisión, o seguimos los bandos igual, o nos unimos al de Mateucci y cagamos a Efrén, Tom y Cami. También me cuesta confiar en Mateucci", agregó finalmente Adrián Pedraja.