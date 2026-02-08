Laura Bozzo estalló contra Fernando Solabarrieta por defender a Arenita: "No te metas conmigo"

08 feb. 2026 - 23:45 hrs. | Act. 09 feb. 2026 - 00:17 hrs.

En el capítulo 73 de El Internado, Camila Nash criticó fuertemente a Arenita por supuestamente hacerse la víctima y Laura Bozzo estuvo de acuerdo.

Sin embargo, Fernando Solabarrieta, quien estuvo presente en la conversación, entregó su punto de vista contrario: "Yo lo veo en positivo, la gente se va acercando".

La animadora se aburrió de la actitud de su amigo y lo enfrentó: "Yo voy a pedir una cosa, si él sigue en este plan, yo pido que me saquen del equipo, yo no voy a hablar más con él".

El Internado

Laura Bozzo está furiosa con Fernando Solabarrieta

Tras lo anterior, Fernando Solabarrieta le preguntó a la abogada la razón de su profundo enojo y ella disparó con todo: "Me hartó, quédate con tu Arenita, quédate con tu grupo porque yo ya renuncié. Me aburre tu forma inconsecuente de hablar, no te metas conmigo".

Mientras el periodista buscaba una explicación sobre la situación, pues aseguró que él era bastante derecho, Camila Nash le gritó: "Tibio, tibio, tibio".