Laura Bozzo estalló contra Fernando Solabarrieta por defender a Arenita: "No te metas conmigo"
En el capítulo 73 de El Internado, Camila Nash criticó fuertemente a Arenita por supuestamente hacerse la víctima y Laura Bozzo estuvo de acuerdo.
Sin embargo, Fernando Solabarrieta, quien estuvo presente en la conversación, entregó su punto de vista contrario: "Yo lo veo en positivo, la gente se va acercando".
La animadora se aburrió de la actitud de su amigo y lo enfrentó: "Yo voy a pedir una cosa, si él sigue en este plan, yo pido que me saquen del equipo, yo no voy a hablar más con él".
Laura Bozzo está furiosa con Fernando Solabarrieta
Tras lo anterior, Fernando Solabarrieta le preguntó a la abogada la razón de su profundo enojo y ella disparó con todo: "Me hartó, quédate con tu Arenita, quédate con tu grupo porque yo ya renuncié. Me aburre tu forma inconsecuente de hablar, no te metas conmigo".
Mientras el periodista buscaba una explicación sobre la situación, pues aseguró que él era bastante derecho, Camila Nash le gritó: "Tibio, tibio, tibio".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Adrián Pedraja y Arenita evalúan inesperada estrategia contra a Efrén Reyero, Tom Brusse y Camila Nash
-
"Lo hemos hecho por...": Efrén Reyero le pidió disculpas a Adrián Pedraja por provocar salida de Milo González
-
¿Le costó? Arenita tuvo que decirles a Otakin, Furia y Luis Mateucci sus mejores cualidades
-
Camila Nash y Furia se dieron un apasionado beso: Tom Brusse celebró
-
"No quiero que me hablen": Adrian Pedraja está negado a perdonar a Tom Brusse, Camila Nash y a Efrén Reyero
-
"Me volvió loco": Adrián Pedraja reveló extraña conversación con Milo González antes de la eliminación