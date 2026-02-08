"No quiero que me hablen": Adrian Pedraja está negado a perdonar a Tom Brusse, Camila Nash y a Efrén Reyero

08 feb. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 73 de El Internado, Tom Brusse le preguntó a Adrián Pedraja cómo estaba después de la eliminación de Milo González.

El actor se mostró bastante enojado y con esa misma actitud le contestó a quien consideraba su amigo: "No, de momento ni me hables. Ahora mismo, no quiero que me hablen para nada, ni para pasarte la sal ".

Sin embargo, el marroquí le recordó que tan solo horas después de la salida de su novia, él estaba riéndose junto a ellos: "No contento no, lo que estaba intentando es evadir el problema para poder después dormir".

El Internado

Adrián Pedraja no perdona

Tras lo anterior, Adrián Pedraja resaltó que cuando Camila Nash fue eliminada, él le entregó su apoyo, pero la involucrada no estuvo de acuerdo: "Todo el rato dijiste que por qué no me tiraban a mí".

Efrén Reyero también quiso opinar y le explicó nuevamente por qué armaron el plan: "Te estás equivocando, que nosotros lo hemos hecho porque te queremos y es un bien para ti, si lo quieres entender bien, si no con el tiempo te darás cuenta".

Finalmente, Luis Mateucci quiso poner de su cosecha y crear más caos y aseguró que igualmente le deberían haber dico que iban a votar por Milo González: "Le podrían haber avisado si es su amigo, aunque la voten".