"Me volvió loco": Adrián Pedraja reveló extraña conversación con Milo González antes de la eliminación

En el capítulo 72 de El Internado, cuando Milo González ya se había ido, Adrián Pedraja reveló que tuvo una inesperada conversación con ella.

"Cinco minutos antes de entrar a la prueba me dice 'mira, que pensándolo bien, que si no quieres que estemos, no estamos", relató.

Luego, el actor explicó que antes habían tenido una pequeña discusión: "No iba a más, las personas discuten y se arreglan, yo en ningún momento he pensado en dejarla". 

El descargo de Adrián Pedraja

Varios de los participantes estaban escuchando la historia y Fabio Agostini fue uno de los que entregó su opinión: "Eso es para cag... la cabeza".

Efrén Reyero también dio su punto de vista: "¿No te lo podía haber dicho antes? Yo no quiero hacer leña del fuego porque yo con Milo no me llevaba pero eso, dos minutos antes de una competencia, no se hace porque te vuelve loco". 

"Me volvió loco, hermano, me tembló el cuerpo, yo me tuve que ir de su lado ¿Para qué me hace esto?", agregó finalmente Adrián Pedraja

