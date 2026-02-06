"Me volvió loco": Adrián Pedraja reveló extraña conversación con Milo González antes de la eliminación
En el capítulo 72 de El Internado, cuando Milo González ya se había ido, Adrián Pedraja reveló que tuvo una inesperada conversación con ella.
"Cinco minutos antes de entrar a la prueba me dice 'mira, que pensándolo bien, que si no quieres que estemos, no estamos", relató.
Luego, el actor explicó que antes habían tenido una pequeña discusión: "No iba a más, las personas discuten y se arreglan, yo en ningún momento he pensado en dejarla".
El descargo de Adrián Pedraja
Varios de los participantes estaban escuchando la historia y Fabio Agostini fue uno de los que entregó su opinión: "Eso es para cag... la cabeza".
Efrén Reyero también dio su punto de vista: "¿No te lo podía haber dicho antes? Yo no quiero hacer leña del fuego porque yo con Milo no me llevaba pero eso, dos minutos antes de una competencia, no se hace porque te vuelve loco".
"Me volvió loco, hermano, me tembló el cuerpo, yo me tuve que ir de su lado ¿Para qué me hace esto?", agregó finalmente Adrián Pedraja.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"¿Puede ser que lo amo?": La emotiva confesión de Milo González sobre Adrián Pedraja antes de dejar la casona
-
"Es mi principal apoyo acá en la casa": Así fue la triste despedida de Milo González y Adrián Pedraja
-
"No voy a parar hasta...": Laura Bozzo lanzó fuerte amenaza a Adrián Pedraja tras eliminación de Milo González
-
La eliminación de Milo González desató furiosa y triste reacción de Adrián Pedraja
-
Tuvo que ser atendida: Akemi Nakamura preocupó a todos tras accidente en la prueba de eliminación
-
¿Una reconciliación? Furia y Adrián Pedraja sorprendieron con sensual show de poledance en El Internado