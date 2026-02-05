Presentado por: Betano Falabella

Tuvo que ser atendida: Akemi Nakamura preocupó a todos tras accidente en la prueba de eliminación

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 72 de El Internado, Akemi Nakamura se enfrentó a Milo González, a Adrián Pedraja y a Otakin en la prueba de eliminación. 

A la modelo colombiana le tocó preparar un poke bowl y uno de sus mayores problemas fue cuando tuvo que filitear el pescado. 

Cuando ya tenía todo un poco más armando, la influencer se dio cuenta que le quedaba poco tiempo y al apresurarse sufrió una dolorosa quemadura en su brazo. 

Akemi Nakamura tuvo que ser atendida

En ese momento, Akemi Nakamura quiso seguir cocinando, pero Pablo Albuerne y Yann Yvin le exigieron que dejara la sartén de lado y fuera a recibir atención médica. 

"Llega la enfermera y yo le dijo 'ahorita no, yo amo tu trabajo, muchas gracias por preocuparte, pero necesito sacar este plato adelante porque de acá no me voy", comentó la modelo cuando ya todo había pasado.

Finalmente, la profesional decidió ponerle una crema en la zona donde se había quemado, para bajar el dolor y la hinchazón. 

