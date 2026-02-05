"Estábamos bastante bebidos...": Etienne Bobenrieth rompe el silencio sobre su momento con Pops en el baño

05 feb. 2026 - 22:39 hrs.

Este jueves, en El Internado Más Picante, Etienne Bobenrieth aclaró qué ocurrió con Pops durante la fiesta con temática árabe realizada al interior del encierro.

En esa ocasión, ambos participantes del reality se encerraron en un baño y sostuvieron una conversación en tono coqueto, momento en el que el público alcanzó a escuchar sonidos que parecían corresponder a un beso.

Etienne Bobenrieth explica su momento en el baño con Pops

Ante las especulaciones, el actor fue directo y explicó: "Fue un abrazo. Yo no me acordaba, después que lo vi un par de veces me acordé. Nos dimos un abrazo. Coqueteábamos harto con la Paloma, al final no pasó nada".

El Internado / Mega

Luego, profundizó en los sentimientos que tenía hacia Pops. "No te voy a decir que estaba enamorado de la Paloma, no. Me parece atractiva, guapa y si nos hubiésemos dado unos besos y hubiese pasado algo, bacán", expresó.

Finalmente, Bobenrieth entregó más detalles de lo sucedido en el baño: "Estábamos bastante bebidos… Y en ese baño lo que ocurrió fue un abrazo, nos dimos un abrazo como que se ahogan los micrófonos y nos dimos un abrazo y fue un besito en el cuello", concluyó.

