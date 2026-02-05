Presentado por: Betano Falabella

Etienne Bobenrieth verá la prueba de eliminación: Mira EN VIVO el capítulo 72 de El Internado React

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, donde el ambiente dentro del encierro continúa volviéndose cada vez más complejo y las tensiones comienzan a marcar el rumbo de la convivencia. Para acompañar cada momento clave del episodio, El Internado React estará al aire en vivo.

En esta próxima entrega del encierro, OtakinAkemi NakamuraAdrián Pedraja y Milo González tendrán que realizar distintas preparaciones para poder quedarse en la casa.

Nati Blaschke y Álex Ortiz serán los encargados de comentar, opinar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

El react contará con la participación de Etienne Bobenrieth, exparticipante del reality, quien llegará como invitado para analizar los últimos acontecimientos del encierro y entregar su visión sobre los conflictos que mantienen en tensión a la casona.

¡No te pierdas El Internado React con Etienne Bobenrieth, Nati Blaschke y Álex Ortiz!

