¡Con accidente incluido! Milo, Akemi, Otakin o Adrián dejarán la casona en el capítulo 72 de El Internado
En el avance del capítulo 72 de El Internado, los participantes amenazados llegarán a la cocina para defender su estadía en el reality.
Otakin, Akemi Nakamura, Adrián Pedraja y Milo González tendrán que realizar distintas preparaciones para poder quedarse en la casa.
Luciano Mazzetti se dará cuenta que la modelo colombiana tiene un desastre en su mesón y le pedirá que pare de destrozar el pescado.
¿Quién se irá de El Internado?
Todo será negativo para Akemi Nakamura, pues por intentar apurarse, se quemará fuertemente el brazo y será atendida por personal médico.
Finalmente, los chefs probaran las preparaciones realizadas por los famosos y tomarán la determinación de que uno de ellos será el eliminado.
