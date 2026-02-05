Presentado por: Betano Falabella

¡Con accidente incluido! Milo, Akemi, Otakin o Adrián dejarán la casona en el capítulo 72 de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 72 de El Internado, los participantes amenazados llegarán a la cocina para defender su estadía en el reality.

Otakin, Akemi Nakamura, Adrián Pedraja y Milo González tendrán que realizar distintas preparaciones para poder quedarse en la casa.

Luciano Mazzetti se dará cuenta que la modelo colombiana tiene un desastre en su mesón y le pedirá que pare de destrozar el pescado.

¿Quién se irá de El Internado?

Todo será negativo para Akemi Nakamura, pues por intentar apurarse, se quemará fuertemente el brazo y será atendida por personal médico.

Finalmente, los chefs probaran las preparaciones realizadas por los famosos y tomarán la determinación de que uno de ellos será el eliminado. 

