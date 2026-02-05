¡Fueron "La Vicky y la Gaby"! Laura Bozzo y Berta Lasala unieron fuerzas y ganaron el show de talentos

05 feb. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 71 de El Internado, Berta Lasala y Laura Bozzo tuvieron la difícil misión de representar a "La Vicky y la Gaby" en el show de talentos.

Ambas con las vestimentas casi idénticas a estos personajes que brillaron hace décadas, realizaron un sketch que les salió bastante bien.

La actriz demostró todo su talento en el teatro, mientras que la abogada se esforzó muchísimo para cumplir con uno de sus sueños.

Grandes ganadoras

Luego de que se presentaran todos los participantes, el jurado, compuesto por Yann Yvin y Tonka Tomicic, tomó la decisión de dar por ganadoras a la dupla compuesta por Berta Lasala y Laura Bozzo.

El Internado

"Se lucieron, se la jugaron, en la interpretación, se vieron totalmente diferentes, se miraron a los ojos y realizaron un excelente show", fueron los argumentos de los jueces.

Finalmente, la animadora anunció que a partir de ese momento, ambas iban a realizar ese show y contarían todos los chismes de El Internado.