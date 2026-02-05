¡Casi mostró todo! Efrén Reyero protagonizó gracioso chascarro en pleno show de talentos

05 feb. 2026 - 00:04 hrs.

En el capítulo 71 de El Internado, Fabio Agostini y Efrén Reyero hicieron dupla en el show de talentos y uno sufrió un percance.

El espectáculo de ambos amigos español consistió en que debían estar "desnudos" y tapar sus partes íntimas solo con un sartén.

Mientras la música iba sonando, ellos tenían que realizar los mismos movimientos, cuidando que no se les viera nada de más.

Efrén Reyero cometió un gracioso error

El show comenzó y Efrén Reyero y Fabio Agostini mostraron lo que habían ensayado durante toda la tarde, con bastante complejidad.

Sin embargo, el exfutbolista se equivocó en un movimiento y mostró todo, generando la sorpresa de todas las compañeras que estaban viendo todo desde la casona.

El Internado

"Mi amor, lo tienes bien chiquito", lanzó Laura Bozzo, mientras que las demás estuvieron de acuerdo con que eso iba a pasar.