Arenita volvió a su época "pokemona" y sorprendió cantando canción de Kudai

05 feb. 2026 - 00:06 hrs.

En el capítulo 71 de El Internado, Arenita y Otakin tuvieron que realizar un show de talentos y se fueron por el ámbito musical.

Natalia Rodríguez tuvo que cantar "Ya nada queda" de Kudai, mientras que Otakin tocaba la melodía en un instrumento que conocía muy bien, el ukelele.

La influencer le sumó un ingrediente extra a la presentación y utilizó una vestimenta representativa de la tribu "pokemona", a la cual ella pertenecía hace varios años y por la que se hizo conocida en nuestro país.

Arenita destacó con su canto

Mientras ella cantaba, Otakin intentaba mantener el ritmo en el ukelele, desafío que le costó un poco, pero que terminó cumpliendo.

El Internado

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la gran voz de Natalia Rodríguez, pues fue muy afinada y siguió el tono en todo momento.