¿Una reconciliación? Furia y Adrián Pedraja sorprendieron con sensual show de poledance en El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 71 de El Internado, los participantes mostraron todo su talento en el show de talentos animado por Fernando Godoy.

Furia y Adrián Pedraja fueron pareja y tuvieron que realizar una presentación bastante sensual, pues bailaron poledance. 

En un inicio, la argentina apareció con una bata, que luego se sacaría, pero la cinta que la amarraba se le enredó y no pudo hacerlo, por lo que terminó bailando así.

La sensualidad de Furia y Adrián Pedraja

Sin embargo, Tonka Tomicic y Yann Yvin, quienes eran los jueces, les pidieron que realizaran una vez más el show, pero de la forma en la que lo tenían preparado. 

Ambos llamaron la atención por lo concentrados que estaban en la performance y también, por la conexión que demostraron en el escenario. 

