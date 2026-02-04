"Que no la toques": Camila Nash y Tom Brusse protagonizaron nuevo conflicto por culpa de Luis Mateucci
En el capítulo 71 de El Internado, Tom Brusse le hizo una furiosa escena de celos a Camila Nash y llegó al punto de terminar la relación.
"Me estoy enamorando y no quiero sufrir o tú pones un stop con esa gente...", expresó el DJ marroquí, refiriéndose a Luis Mateucci.
Tras lo anterior, la influencer le aseguró a su pareja que lo había hecho, pero él no encontró nada mejor que ir donde el argentino y decirle que no podía tocar a "su mujer": "Respeta a tu chica, que no la toques más".
Camila Nash frenó en seco a Tom Brusse
La actitud de Luis Mateucci enfureció aún más a Tom Brusse, quien ingresó a la casona, arrojó la lata de la comida y arremetió contra su pareja.
Camila Nash no aguantó la situación y encaró al DJ: "Estás mal, tus fantasmas imaginarios, dos veces, ya van dos, quién ha coqueteado, pendejo, ridículo ¿Quieres que coquetee, te muestro? No he hecho nada con él, es tu cabeza, estás loco, fantasmeado, celoso, inseguro, nadie te ha faltado el respeto, para de hacer ridículo. Te estás equivocando".
Finalmente, ambos le bajaron la intensidad a la discusión y se renconciliaron con un beso.
