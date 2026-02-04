Presentado por: Betano Falabella

¿Fabio Agostini tuvo un romance con Daniela Aránguiz? El participante lanzó inesperada declaración

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 70 de El Internado, Luis Mateucci y Fabio Agostini se sometieron la ronda de preguntas de los influencers y terminaron hablando de Daniela Aránguiz.

Todo comenzó cuando el argentino dijo que su compañero tenía a Pamela Díaz como madre televisiva y que por eso le iba tan bien y que él se manejaba solo.

El español no estuvo de acuerdo y declaró que las palabras de su examigo venían desde el despecho, pues él había intentado acercarse románticamente a la "Fiera".

La interesante pregunta de Tonka Tomicic 

En ese momento, Tonka Tomicic preguntó si uno de los problemas que habían tenido había sido por una mujer y Fabio Agostini lanzó una inesperada declaración: "Dani Aránguiz estaba bastante buena".

Camila Nash aprovechó la situación y le preguntó a su compañero si había tenido un romance con Daniela Aránguiz: "No quiero hablar, un caballero no tiene memoria". 

