¿Fabio Agostini tuvo un romance con Daniela Aránguiz? El participante lanzó inesperada declaración
En el capítulo 70 de El Internado, Luis Mateucci y Fabio Agostini se sometieron la ronda de preguntas de los influencers y terminaron hablando de Daniela Aránguiz.
Todo comenzó cuando el argentino dijo que su compañero tenía a Pamela Díaz como madre televisiva y que por eso le iba tan bien y que él se manejaba solo.
El español no estuvo de acuerdo y declaró que las palabras de su examigo venían desde el despecho, pues él había intentado acercarse románticamente a la "Fiera".
La interesante pregunta de Tonka Tomicic
En ese momento, Tonka Tomicic preguntó si uno de los problemas que habían tenido había sido por una mujer y Fabio Agostini lanzó una inesperada declaración: "Dani Aránguiz estaba bastante buena".
Camila Nash aprovechó la situación y le preguntó a su compañero si había tenido un romance con Daniela Aránguiz: "No quiero hablar, un caballero no tiene memoria".
