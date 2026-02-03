"Muy irrespetuoso": Akemi Nakamura enfrentó a Luis Mateucci tras burlarse de su historia
En el capítulo 70 de El Internado, Luis Mateucci intentó pedirle disculpas a Akemi Nakamura por reírse de su historia y no obtuvo la mejor recepción.
Recordemos que mientras la modelo contaba que cuando era pequeña se reían mucho de su origen japonés, el argentino explotó de la risa e incluso, tuvo que irse de la actividad.
El cantante se acercó a quien actualmente es su pareja en el encierro e intentó darle un beso, pero ella estaba enojada: "Muy irrespetuoso, de verdad, ojalá nadie se le ría de sus historias. De las dos únicas personas... y se ríen, o sea, mi equipo no pues, ni siquiera es mi equipo porque ustedes nunca me han considerado, es lo mismo, el rechazo, yo no soy suficiente".
La explicación de Luis Mateucci
Luis Mateucci escuchó atentamente y le explicó su postura a Akemi Nakamura: "Te escuché todo, pero después me distraje, de verdad me distraje".Ir a la siguiente nota
Luego, el argentino hizo un mea culpa, pero a medias: "No me gusta ser así, pero no es que lo sea, es que no, me río, qué hago".
