"Siempre había estado orgulloso": Un emocionado Fernando Solabarrieta reveló importante dialogo con su papá

En el capítulo 70 de El Internado, Fernando Solabarrieta rompió en llanto al hablar sobre una conversación que tuvo con su papá.

Todo ocurrió cuando Tonka Tomicic le preguntó al periodista si su padre estaba orgulloso de él: "Sí".

Tras lo anterior, la animadora le consultó sobre qué le habría gustado escuchar a su yo de niño: "Te felicito hijo".

El Internado

La emoción de Fernando Solabarrieta

En ese momento, Fernando Solabarrieta se atrevió a revelar uno de los últimos dialogos que tuvo con Ciro, su papá: "Me dijo 'si no crees que ver todos los programas donde tú estás, no es una forma de aprobarte y sentirme orgulloso de ti, entonces no sé qué puede ser'. Ahí yo entendí que siempre había estado orgulloso de mí".

También, el comentarista aprovechó de realizar un mea culpa sobre la crianza con sus tres hijos: "A veces uno repite la historia, porque es lo que aprendió, de repente yo con Nico fui muy exigiente, porque era mi forma de demostrarle amor. Mi viejo me dio mucho amor, yo fui muy feliz con mis padres y a mis hijos, y a mis padres también se los empecé a decir, el te amo a cada rato".