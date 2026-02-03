¿Fueron celos?: El Internado React analiza el tenso cruce de Agustina Pontoriero con Fabio Agostini

03 feb. 2026 - 23:30 hrs.

Este martes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionaron al tenso cruce que se vivió entre Agustina Pontoriero y Fabio Agostini al interior del encierro.

En el momento, se vio cómo Pontoriero enfrentó con duros términos a Agostini por su cercanía con Blu Dumay, situación que fue interpretada como una escena marcada por los celos.

Ante esto, Blaschke contextualizó el conflicto y explicó el trasfondo de la molestia de Agustina, señalando: "La Agus lo explicó y dijo más que celos es que me da rabia que me dejen o que me opaquen o que me humillen frente al resto. ¿Por qué? Porque Fabio en el cara a cara dice, la más guapa de la casa es Blu".

El Internado / Mega

El Internado React analiza el tenso cruce

Tras esta reflexión, ambos animadores de El Internado React se alinearon con la postura de Agustina Pontoriero frente a la actitud de Fabio Agostini.

"Yo entiendo, yo haría lo mismo. O sea, si un hue.. lo dice frente a todo Chile, frente a todos los participantes, una mina más linda que tú. Chao… Si te estás joteando a alguien y dices eso, no, nada que ver", expresó Nati.

Por su parte, Álex Ortiz complementó la crítica agregando: "El problema es andar diciendo quién es la más linda también. Eso se lo guarda para uno. Uno no anda por la vida diciendo quién es la más linda de la oficina, eso ya pasó".

