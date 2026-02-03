El Internado React - Capítulo 70: Adrián Pedraja sorprende con declaración sobre Milo
Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Internado, marcado por un ambiente cada vez más tenso al interior del encierro, donde los conflictos comenzaron a definir alianzas y quiebres entre los participantes. Para seguir cada giro del episodio, El Internado React acompañó la transmisión en vivo.
En esta entrega, los participantes recibieron importantes visitas en la casona y se sometieron a una intensa conferencia de prensa. Durante la instancia, Adrián Pedraja realizó una fuerte declaración en contra de Milo González.
El Internado React - Capítulo 70
Como de costumbre, Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo de comentar, opinar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.
