El Internado React - Capítulo 70: Adrián Pedraja sorprende con declaración sobre Milo

03 feb. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 04 feb. 2026 - 00:44 hrs.

Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Internado, marcado por un ambiente cada vez más tenso al interior del encierro, donde los conflictos comenzaron a definir alianzas y quiebres entre los participantes. Para seguir cada giro del episodio, El Internado React acompañó la transmisión en vivo.

En esta entrega, los participantes recibieron importantes visitas en la casona y se sometieron a una intensa conferencia de prensa. Durante la instancia, Adrián Pedraja realizó una fuerte declaración en contra de Milo González.

El Internado React - Capítulo 70

Como de costumbre, Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo de comentar, opinar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

