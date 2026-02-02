"Una hoja de vida súper manchada": Akemi Nakamura disparó con todo contra Laura Bozzo en redes sociales

02 feb. 2026 - 19:04 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Akemi Nakamura se refirió a la constante rivalidad que ha tenido con Laura Bozzo en El Internado.

Recordemos que el múltiples ocasiones, la abogada ha disparado contra la modelo e incluso, le ha dicho que no representa a la mujer colombiana.

A raíz de esto, la influencer alzó la voz y habló sobre la polémica: "Yo no sé por qué Laura desde el día 1 me empezó a atacar, que supuestamente yo le había robado el novio a alguien, yo si sabía de una relación, pero Tom me dijo 'ya fue' en pasado ¿A quién le tengo que creer yo? No sé si era por crear contenido o por tener que odiar a alguien, que me la montara tan duro ¿Las sobras? Me da risa ¿Laura, tu no has sido sobra de alguien alguna vez? Por ahí hay unos chismes".

El fuerte descargo de Akemi Nakamura

Tras lo anterior, Akemi Nakamura continuó cuestionando las acciones de Laura Bozzo al interior de El Internado: "Me dices que soy desleal y tú cuánto no le robaste a tu pueblo, como que obligabas a la personas a que mintieran en tu programa, entonces, me pongo a cuestionar eso. Que me vengas a juzgar, una mujer que tiene una hoja de vida súper manchada".

Luego, la modelo se refirió a una situación que ocurrió en el encierro y lanzó una teoría: "Siempre te referiste a mí como si fuera una p... colombiana ¿Será porque tengo rasgos japoneses y algún japonés te hizo mucho daño?".

Finalmente, la comunicadora se refirió a su romance con Luis Mateucci y defendió su posición: "Él estaba soltero, yo estoy soltera, no importa, si él me coge en serio, yo lo cojo en serio, yo fui a vivir experiencias, a sentir. Mateucci se vendió como un objeto sexual, él se mete con todas las mujeres, qué capo, pero una mujer no se puede meter con todos los hombres porque le dicen que es una pe... una coge sobras".