Conocidos influencers pondrán en aprietos a los participantes de El Internado en adelanto exclusivo

30 en. 2026 - 17:32 hrs.

¿Se destaparán los secretos de los famosos? Un adelanto exclusivo de El Internado mostró que recibirán visitas bastante especiales en la casona.

Populares influencers chilenos llegarán a incomodar a los participantes del reality y les harán punzantes preguntas sobre su vida privada.

Cata Cazu dirá frente a todos que Adrián Pedraja confesó que no confiaba en Milo González ¿Cuál será la defensa del actor español?

El Internado

Los participantes de El Internado al límite

Camilo González, por su parte, le preguntará a Tom Brusse si está realmente enamorado de Camila Nash o si todo es un juego.

Poco a poco, algunas cosas comenzarán a salir a la luz e incluso, los participantes entre ellos empezarán a interpelarse.

Una de las declaraciones que más causará impacto será la de Adrián Pedraja, cuando le consulten si afuera de El Internado se habría fijado en Milo González: "Posiblemente no".