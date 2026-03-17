Luis Mateucci buscará distanciarse de Akemi Nakamura: Mira EN VIVO el capítulo 95 de El Internado React

17 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, donde las estrategias y conflictos dentro de la casona comienzan a marcar la convivencia.

En la próxima entrega, Luis Mateucci asegurará que ya no tiene intenciones de seguir su romance con Akemi Nakamura.

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Precisamente, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán acompañando el capítulo en El Internado React, donde comentarán y reaccionarán a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y escuchar las reacciones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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