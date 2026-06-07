El Internado React - Capítulo 149: ¡La gran final!

07 jun. 2026 - 22:00 hrs. | Act. 08 jun. 2026 - 11:20 hrs.

El Internado React regresó esta noche para acompañarlos en la gran final de El Internado, siendo esta la instancia decisiva para definir al ganador o ganadora de la competencia.

En esta entrega, Blu Dumay, Arenita, Agustina Pontoriero, Tom Brusse y Luis Mateucci compitieron para obtener el primer lugar.



Último capítulo de El Internado React

En esta ocasión, Álex Ortiz, Eskarcita y Poli Flores estarán cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

¡No te pierdas El Internado React



Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado