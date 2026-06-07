El Internado React - Capítulo 149: ¡La gran final!
El Internado React regresó esta noche para acompañarlos en la gran final de El Internado, siendo esta la instancia decisiva para definir al ganador o ganadora de la competencia.
En esta entrega, Blu Dumay, Arenita, Agustina Pontoriero, Tom Brusse y Luis Mateucci compitieron para obtener el primer lugar.
Último capítulo de El Internado React
En esta ocasión, Álex Ortiz, Eskarcita y Poli Flores estarán cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
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