"Sabían que eso sería lo que más me dolería": Arenita reacciona a plan para eliminarla de El Internado

12 mar. 2026 - 12:15 hrs.

La participante de El Internado, Natalia "Arenita" Rodríguez, acusó en redes sociales a sus compañeros de querer debilitarla dentro del encierro.

Por medio de una historia de Instagram, la chilena compartió un video enviado por una amiga, donde se ve a Efrén Reyero hablando con Tom Brusse de que Agustina Pontoriero quiere sacar a Blu Dumay con el objetivo de debilitar a Arenita.

La respuesta de Arenita

"Me lo mandó una amiga. Se lo pasaron todo el reality tratando de debilitarme y eliminarme, tratando de sacar a mis amigas también porque sabían que eso sería lo que más me dolería, que le den a la gente que quiero", escribió la chilena.

"De lo que me entero afuera", finalizó Natalia Rodríguez horas después de compartir una publicación donde confirmaba que su relación con Agustina Pontoriero estaba en buenos terminos.

Todo sobre El Internado