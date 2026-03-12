"Quiere tu fama": Furia desconfiará de Michelle y se lo hará saber a Otakin en el capítulo 92 de El Internado

12 mar. 2026 - 01:07 hrs.

En el avance del capítulo 92 de El Internado, Furia manifestará su malestar y desconfianza con la recién ingresada Michelle Peint.

Y es que en su llegada, Michelle se mostrará muy cercana a Otakin e incluso le entregará una polera que preparó especialmente para el influencer chileno.

Esto será observado por Furia, quien no verá esto como una buena intención por parte de la joven venezolana y se lo hará saber a Otakin.

El Internado / MEGA

Furia desconfiará de Michelle

Precisamente, Otakin dirá que Michelle es muy linda por el gesto que tuvo, a lo que Furia contestará "sos medio idiota verdad", lo que dejará descolocado al influencer y preguntará por qué.

"La gente de afuera sabe tu posición, como estás, y fíjate que ella te dijo algo muy especial, que conectó mucho contigo. Quiere tu fama, yo a la gente así no la quiero a mi lado", afirmará la argentina.