"Espectacular": Laura Bozzo protagonizó atrevido momento con Luis Mateucci

10 mar. 2026 - 00:06 hrs.

En el capítulo 89 de El Internado, Laura Bozzo fue la última en jugar a la ruleta amazónica y terminó disfrutando junto a Luis Mateucci.

A la abogada peruana le tocó cumplir con el desafío de sacarle el chocolate del cuerpo a uno de sus compañeros, pero Joaquín Méndez lo dio vuelta y decidió que se lo hicieran a ella.

El primero en pasar fue Efrén Reyero, quien hizo a la abogada reírse por la situación, mientras que se mostraba nerviosa.

El Internado

Luis Mateucci se puso coqueto

Tras lo anterior, fue el turno de Luis Mateucci de jugar con Laura Bozzo, pero lo hizo de una forma especial y terminó levantándola para darle un beso.

Finalizada la actividad, la animadora peruana olvidó todos los problemas que ha tenido con el argentino y lanzó: "Espectacular. Amo a Mateucci".