"Esa es una amenaza": Michelle Peint frenó en seco a Camila Nash tras advertencia por Tom Brusse
En el capítulo 89 de El Internado, Joaquín Méndez le presentó a Michelle Peint a Tom Brusse y Camila Nash sacó las garras.
Cuando el animador le contó a la nueva participante que el marroquí tenía un restaurante, la influencer chilena de imediato hizo una aclaración.
"Mi amor, no creo que quieras quedar sin pelo. Cuidado con este", expresó la creadora de contenido.
La defensa de Michelle Peint
Michelle Peint quedó impactada con la iracunda reacción de su compañera y la frenó en seco: "¿Perdón? Cuidado también con lo que dices".
Sin embargo, Camila Nash siguió en su actitud y le volvió a decir que no se fijara en Tom Brusse, terminando por molestar a la venezolana.
"Yo estoy llegando, lo estoy pasando bien, no me estoy metiendo contigo, así que eso de cuidado... Primero méteme en contexto antes de venir a amenazarme, esa es una amenaza. Mira reina, para pelear se necesitan dos, yo te escucho y ya", lanzó.
