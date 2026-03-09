Presentado por: Betano Falabella

Luis Mateucci y Akemi Nakamura protagonizaron ardiente escena en la ducha

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 88 de El Internado, Akemi Nakamura y Luis Mateucci se metieron juntos a la ducha y sorprendieron a todos sus compañeros.

Todo comenzó cuando la modelo colombiana se sentó afuera y comentó que quería bañarse, pero que no llegaba a jabonarse la espalda. 

Blu Dumay, quien se estaba arreglando por mientras, notó la situación y lanzó un gracioso comentario: "Ese huevito quiere sal".

¿La reconciliación de Akemi Nakamura y Luis Mateucci?

Tras lo anterior, Akemi Nakamura ingresó a la ducha, mientras Luis Mateucci aún estaba adentro y comenzó a lavarse.

Sin embargo, la pasión fue mayor entre ambos y comenzaron a besarse apasionadamente, mientras el agua les caía encima y sus compañeros se daban cuenta de su reconciliación, luego de haber estado peleados durante varios días. 

