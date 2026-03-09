Luis Mateucci y Akemi Nakamura protagonizaron ardiente escena en la ducha
En el capítulo 88 de El Internado, Akemi Nakamura y Luis Mateucci se metieron juntos a la ducha y sorprendieron a todos sus compañeros.
Todo comenzó cuando la modelo colombiana se sentó afuera y comentó que quería bañarse, pero que no llegaba a jabonarse la espalda.
Blu Dumay, quien se estaba arreglando por mientras, notó la situación y lanzó un gracioso comentario: "Ese huevito quiere sal".
¿La reconciliación de Akemi Nakamura y Luis Mateucci?
Tras lo anterior, Akemi Nakamura ingresó a la ducha, mientras Luis Mateucci aún estaba adentro y comenzó a lavarse.
Sin embargo, la pasión fue mayor entre ambos y comenzaron a besarse apasionadamente, mientras el agua les caía encima y sus compañeros se daban cuenta de su reconciliación, luego de haber estado peleados durante varios días.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Otakin fue el garzón: Fabio Agostini le preparó especial cena a Blu Dumay por su cumpleaños
-
Laura Bozzo amenazó a Fabio Agostini tras perder la prueba de equipos y él se enojó
-
Tom Brusse los vio: La curiosa actitud que tuvo Fabio Agostini con Agustina Pontoriero
-
El tierno e inesperado gesto de Luis Mateucci y Akemi Nakamura que sorprendió a Blu Dumay
-
"Me peleo a puñetazos...": Adrián Pedraja encaró a Otakin por criticarlo y terminó lanzando duras amenazas
-
Camila Nash rompió en llanto frente a Tom Brusse tras su tenso quiebre