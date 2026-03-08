El tierno e inesperado gesto de Luis Mateucci y Akemi Nakamura que sorprendió a Blu Dumay

08 mar. 2026 - 23:43 hrs.

En el capítulo 88 de El Internado, Luis Mateucci y Akemi Nakamura se escondieron en la cocina y le hicieron una torta a Blu Dumay, por su cumpleaños.

El argentino y la colombiana hornearon desde 0 el queque, lo rellenaron con dulce de leche e hicieron un merengue para cubrirlo.

El Internado

Tras lo anterior, llamaron a la cumpleañera para que soplara las velas y quedó sorprendida, pues nunca se dio cuenta que le estaban preparando una sorpresa.

La felicidad de Blu Dumay

Luego de cantarle, Blu Dumay abrazó al grupo que tuvo ese gesto con ella, donde incluso estaba Efrén Reyero.

Finalmente, fue Luis Mateucci quien cortó los pedazos de la torta y se los sirvió a cada uno: "No le tenía fe, pero quedó rica".

"De Mateucci era del que menos me lo esperaba", lanzó finalmente la ingeniera comercial.