El Internado - Capítulo 88: Fabio Agostini es amenazado por primera vez

09 mar. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 88 de El Internado, los equipos se enfrentaron en una nueva competencia por equipos, en la cual perdieron los rojos.

Laura Bozzo, como capitana de los derrotados, tomó la decisión de amenazar a Fabio Agostini, pues no cocino mucho ya que estaba muy afectado por el circuito físico.

Por otro lado, Tom Brusse reveló que vio al galán español abrazando a Agustina Pontoriero y ella lo confirmó, asegurando que no sabía a qué estaba jugando su compañero.

El gesto de Luis Mateucci y Akemi Nakamura

También, Luis Mateucci y Akemi Nakamura decidieron prepararle una torta de cumpleaños a Blu Dumay y la sorprendieron.

Tras lo anterior, el trasandino y la colombiana protagonizaron un momento bastante hot en la ducha, mientras varios estaban mirando.

Finalmente, Fabio Agostini llevó a su pareja a una cena romántica, luego de que varios de sus compañeros le dijeron que tenía que tener un gesto con ella.