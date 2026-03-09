El Internado - Capítulo 88: Fabio Agostini es amenazado por primera vez
En el capítulo 88 de El Internado, los equipos se enfrentaron en una nueva competencia por equipos, en la cual perdieron los rojos.
Laura Bozzo, como capitana de los derrotados, tomó la decisión de amenazar a Fabio Agostini, pues no cocino mucho ya que estaba muy afectado por el circuito físico.
Por otro lado, Tom Brusse reveló que vio al galán español abrazando a Agustina Pontoriero y ella lo confirmó, asegurando que no sabía a qué estaba jugando su compañero.
El gesto de Luis Mateucci y Akemi Nakamura
También, Luis Mateucci y Akemi Nakamura decidieron prepararle una torta de cumpleaños a Blu Dumay y la sorprendieron.
Tras lo anterior, el trasandino y la colombiana protagonizaron un momento bastante hot en la ducha, mientras varios estaban mirando.
Finalmente, Fabio Agostini llevó a su pareja a una cena romántica, luego de que varios de sus compañeros le dijeron que tenía que tener un gesto con ella.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 87: Adrián Pedraja terminó con Milo González por teléfono
-
El Internado - Capítulo 86: Fernando Solabarrieta y Berta Lasala son los nuevos eliminados
-
El Internado - Capítulo 85: Tom Brusse está decepcionado de Camila Nash
-
El Internado - Capítulo 84: Todos contra Akemi Nakamura
-
El Internado - Capítulo 83: Camila Nash y Kari Belén tuvieron fuerte pelea en el cara a cara
-
El Internado - Capítulo 82: ¿Está naciendo algo entre Adrián Pedraja y Kari Belén?