El Internado - Capítulo 85: Tom Brusse está decepcionado de Camila Nash

  • Por Fernanda Vielma
En el capítulo 85 de El Internado, nuevamente cuestionaron a Akemi Nakamura por involucrarse con Tom Brusse cuando ingresó al reality.

Pero ahora, la modelo colombiana tuvo una defensora, Arenita alzó la voz y aseguró que siempre le echaban la culpa a las mujeres. 

Como resultado de un desafío de dichos chilenos, algunos de los participantes gozaron de un almuezo chileno donde se hicieron varias revelaciones.

La aclaración de Kari Belén

Por otro lado, comienzan a cuestionar a Adrián Pedraja por su relación con Milo González y Kari Belén se hartó de que la involucraran en temas que no son de ella, por lo que dejó todo bien claro.

Camila Nash le contó a Tom Brusse que en una conversación con Arenita, comentó que si él dejaba el reality, ella terminaría la relación.

El DJ marroquí se enfureció con su pareja, pues comentó ella le había dicho todo lo contrario, desatando una fuerte discusión. 

