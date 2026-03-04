Presentado por: Betano Falabella

Kari Belén le realizará una romántica petición a Adrián Pedraja en el capítulo 86 de El Internado

  Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 86 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini vivirán un romántico acercamiento y no serán los únicos.

Kari Belén se sentará en la cama de Adrián Pedraja y él la acercará a él, quedándose mucho tiempo abrazados frente a todos.

El coqueteo no cesará, ya la modelo chilena volverá a su lugar de descanso y desde ahí, le pedirá a su compañero un beso de buenas noches. 

La fuerte pelea de Laura Bozzo y Agustina Pontoriero

Los participantes amenazados irán a la prueba de eliminación y allí se enterarán que no solo uno dejará la casa, sino que serán dos.

Finalmente, Laura Bozzo arremeterá contra Agustina Pontoriero y ella le responderá duramente, generando un tenso momento. 

