Kari Belén le realizará una romántica petición a Adrián Pedraja en el capítulo 86 de El Internado
En el avance del capítulo 86 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini vivirán un romántico acercamiento y no serán los únicos.
Kari Belén se sentará en la cama de Adrián Pedraja y él la acercará a él, quedándose mucho tiempo abrazados frente a todos.
El coqueteo no cesará, ya la modelo chilena volverá a su lugar de descanso y desde ahí, le pedirá a su compañero un beso de buenas noches.
La fuerte pelea de Laura Bozzo y Agustina Pontoriero
Los participantes amenazados irán a la prueba de eliminación y allí se enterarán que no solo uno dejará la casa, sino que serán dos.
Finalmente, Laura Bozzo arremeterá contra Agustina Pontoriero y ella le responderá duramente, generando un tenso momento.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de