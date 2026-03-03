"Eso se llama misoginia": Arenita defendió a Akemi Nakamura y se ganó conflicto con Camila Nash

03 mar. 2026 - 23:43 hrs.

En el capítulo 85 de El Internado, Akemi Nakamura fue cuestionada nuevamente por involucrarse con Tom Brusse, cuando Camila Nash no estaba.

Todo comenzó cuando el DJ aseguró que la modelo colombiana lo había usado para ganar fama en el reality, situación que no fue del gusto de ella y alzó la voz.

"Pues él es un payaso la verdad, entonces no me importa lo que diga él. Yo no estuve en ninguna relación con él. Fue un jueguito estúpido para que volviera Camila", expresó.

El Internado

Las palabras de Arenita

Cansada de todas las veces que han interpelado a su compañera, Arenita decidió defenderla efusivamente: "Eso se llama misoginia, culpar a la mujer de todo. Él que tenía que haber respetado la relación era él, punto".

Lógicamente, Camila Nash se involucró en la discusión y le dijo a Natalia Rodríguez: "Llegaste tarde a la defensa, esperaba esa antes, se lo pudiste haber dicho antes".

La pelea empezó a subir de tono y fue Akemi Nakamura quien le dio un cierre: "¿Quién los entiende? Hago lo que se me dé la regalada gana".