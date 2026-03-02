Coke se llevará una gran sorpresa al ingresar a su antiguo hogar en el capítulo 85 de Reunión de Superados

02 mar. 2026 - 23:21 hrs.

En el avance del capítulo 84 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) le exigirá explicaciones a Max (Álvaro Espinoza) tras su violenta pelea con Manuel (Mario Horton).

El empresario intentará justificarse ante su esposa, asegurando que solo se defendió de los ataques, cuando en realidad fue él quien inició la confrontación.

Por otro lado, Nico (Santiago Cendoyya) le preguntará a Pili (Paloma Moreno) cuánto tiempo deberá permanecer Jaime (Francisco Reyes) en prisión, buscando entender el complejo escenario que enfrenta la familia.

Reunión de Superados / Mega

Coke se llevará una gran sorpresa al ingresar a su antiguo hogar

Además, Coke (Diego Muñoz) quedará completamente descolocado al descubrir que nadie esperaba su presencia en casa de Matilde (Ignacia Baeza).

En ese preciso momento aparecerá Ponchi (Amanda Milos), lo que provocará que el publicista le exija explicaciones, ya que fue ella quien le pidió que fuera hasta su antiguo hogar.