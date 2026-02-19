Tras invitación de Juan de Dios: Matilde se sacará el anillo en el capítulo 84 de Reunión de Superados

19 feb. 2026 - 23:19 hrs.

En el avance del capítulo 84 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) sonreirá viendo su celular. Juan de Dios (Jorge Arecheta) la invitará a salir y ella estará en la duda sobre aceptar o no.

Al ver su indecisión, Tere (Elisa Zulueta) le quitará el teléfono y aceptará la cita para que la abogada se dé una nueva oportunidad en el amor.

Esto motivará a que Matilde se saque el anillo de matrimonio, algo que nunca había intentado porque, muy en el fondo, sigue queriendo a Coke (Diego Muñoz).

Reunión de Superados / Mega

¿Quién visitará a Jaime?

La cárcel habilitará las visitas a Jaime (Francisco Reyes), pero hay un pequeño problema: solo una persona podrá ingresar.

Tanto Tere como Pilar (Paloma Moreno) se pelearán por el cupo, lo que reavivará las tensiones entre las dos.