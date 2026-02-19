Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Tras invitación de Juan de Dios: Matilde se sacará el anillo en el capítulo 84 de Reunión de Superados

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 84 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) sonreirá viendo su celular. Juan de Dios (Jorge Arecheta) la invitará a salir y ella estará en la duda sobre aceptar o no. 

Al ver su indecisión, Tere (Elisa Zulueta) le quitará el teléfono y aceptará la cita para que la abogada se dé una nueva oportunidad en el amor. 

Lo más visto de Reunión de Superados

Esto motivará a que Matilde se saque el anillo de matrimonio, algo que nunca había intentado porque, muy en el fondo, sigue queriendo a Coke (Diego Muñoz). 

Reunión de Superados / Mega
Ir a la siguiente nota

¿Quién visitará a Jaime?

La cárcel habilitará las visitas a Jaime (Francisco Reyes), pero hay un pequeño problema: solo una persona podrá ingresar. 

Tanto Tere como Pilar (Paloma Moreno) se pelearán por el cupo, lo que reavivará las tensiones entre las dos. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto