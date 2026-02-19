Tras invitación de Juan de Dios: Matilde se sacará el anillo en el capítulo 84 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 84 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) sonreirá viendo su celular. Juan de Dios (Jorge Arecheta) la invitará a salir y ella estará en la duda sobre aceptar o no.
Al ver su indecisión, Tere (Elisa Zulueta) le quitará el teléfono y aceptará la cita para que la abogada se dé una nueva oportunidad en el amor.
Esto motivará a que Matilde se saque el anillo de matrimonio, algo que nunca había intentado porque, muy en el fondo, sigue queriendo a Coke (Diego Muñoz).Ir a la siguiente nota
¿Quién visitará a Jaime?
La cárcel habilitará las visitas a Jaime (Francisco Reyes), pero hay un pequeño problema: solo una persona podrá ingresar.
Tanto Tere como Pilar (Paloma Moreno) se pelearán por el cupo, lo que reavivará las tensiones entre las dos.Ve el capítulo en