Reunión de Superados - Capítulo 82: Tito en las buenas y en las malas

18 feb. 2026 - 23:16 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, los medios de comunicación hicieron un festín con la detención de Jaime Astaburuaga (Francisco Reyes), cosa que molestó mucho a Tito (Claudio Castellón).

Haciendo todo lo que está en sus manos por ayudarlo, el exfutbolista tomó las camisetas más preciadas de su colección y fue hasta la cárcel para ofrecérselas a los gendarmes. Ellos no pudieron rechazar la oferta y le dieron permiso para una pequeña visita de 20 minutos.

Cara a cara con su compadre "Jeimy", Tito se comprometió a apoyarlo en todo lo que necesite, demostrando la sinceridad de su amistad.

Reunión de Superados / Mega

Tere y Manuel bajo el mismo techo

Tere (Elisa Zulueta) se fue a vivir una temporada con Manuel (Mario Horton), al menos mientras dure el presidio de su padre. Sin embargo, le costó resistir la noche estando bajo el mismo techo.

Con insomnio, fue al sillón donde dormía su ex para observarlo y tomar su olor.