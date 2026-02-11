Reunión de Superados - Capítulo 78: El doloroso pasado de Josefa

11 feb. 2026 - 23:19 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) siempre se ha mostrado distante en los temas del amor y la maternidad, pero un encuentro casual en la cafetería terminó por sacar a la luz la historia que tanto quería ocultar.

Estaba con Coke (Diego Muñoz) cuando un hombre se le acercó a saludar y luego volvió a su mesa. Ella poco después insistió en irse del local.

Coke, desconcertado, insistió en saber qué ocurría. ¿Quién era esta persona que la perturbó tanto? Josefa le reveló que era su exmarido, de quien se divorció cinco años atrás. Al verlo con su familia, con hijos, se sintió devastada porque ella intentó mucho tener bebés y tras varias pérdidas, la relación entre ellos se quebró.

Reunión de Superados / Mega

El gran problema que enfrenta Jaime

Jaime (Francisco Reyes) intentó bajarle el perfil a la investigación que un medio de comunicación ejerce en su contra, pero Matide (Ignacia Baeza) revisó la documentación y descubrió graves delitos en la compañía.

La evasión fiscal fue por varios millones de pesos y podría irse preso. La abogada le recomendó sincerarse con su familia sobre este asunto.