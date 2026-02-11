"Sí, preso": Matilde hará potente advertencia a Jaime por sus posibles delitos en el capítulo 78 de RDS
En el avance del capítulo 78 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) se acercará a Jaime (Francisco Reyes) y le advertirá de los riesgos que está corriendo.
Y es que Jaime tendrá problemas con la justicia, ya que hace un tiempo realizó ciertos negocios con unos sujetos que terminaron siendo enjuiciados por fraude al fisco, lo que ahora puso al empresario bajo investigación.
Matilde advertirá a Jaime
"Jaime, tú sabes cómo va a terminar esto", dirá la abogada al empresario, quien solo contestará como "preso".
"Sí, preso, por delitos económicos", afirmará Matilde, muy seria, mientras Jaime mira cómo revisan los papeles en su oficina.